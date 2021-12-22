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避孕藥溫不妊主成分不足 回收300萬顆

2021/12/22 12:20（12/22 12:46 更新）
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食藥署22日公布最新藥品回收警訊，溫士頓醫藥公司生產的避孕藥「溫不妊T/28膜衣錠」，部分批號在安定性試驗中發現主成分不足，恐影響避孕效果，約300萬顆即日起回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 110年12月22日
食藥署22日公布最新藥品回收警訊，溫士頓醫藥公司生產的避孕藥「溫不妊T/28膜衣錠」，部分批號在安定性試驗中發現主成分不足，恐影響避孕效果，約300萬顆即日起回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 110年12月22日
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（中央社記者張茗喧台北22日電）食藥署今天公布最新藥品回收警訊，溫士頓醫藥公司生產的避孕藥「溫不妊T/28膜衣錠」，部分批號在安定性試驗中發現主成分不足，恐影響避孕效果，4批次、約300萬顆即起回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布這項回收警訊，食藥署藥品組科長洪國登表示，溫士頓旗下「溫不妊T/28膜衣錠」是一款事前避孕藥，有避孕需求的民眾須每天使用一顆來達到避孕目的。

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洪國登表示，這款藥品有效期限長達4年，但該藥廠近期進行安定性試驗時發現，這款藥品出廠2年後，主成分含量低於標準的90%，恐影響避孕效果，因此4批次、約300萬顆將自主回收下架，回收批號包括ST-18A01、ST-18B01、ST-19A01、ST-19B01。

洪國登指出，該藥廠須在明年1月14日前完成藥品回收，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，對該藥品有疑慮者可回診與醫師討論換藥。（編輯：張雅淨）1101222

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