拚地方制度法修法付委 綠排隊4天立法院會順利遞案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨團成員21日起在立法院議場前排隊，24日進入議場拚首個遞案，確保地方制度法修正草案在院會順利付委審查。（圖取自facebook.com/Power3C）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育瑄台北24日電）竹竹併議題受關注，民進黨團成員今天第4天在立法院議場前排隊且進入議場，拚首個遞案，確保地制法修正草案在院會順利付委審查；民進黨團總召柯建銘說，拚首個遞案，是要主導議程，避免被國民黨的案海戰術干擾。

立法院程序委員會21日處理24日與28日院會議事日程，因在場立委有異議，輪值召委、國民黨立委曾銘宗宣布，送交24日院會處理。其中，由民進黨立法院黨團總召柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案，是否能順利付委審查備受關注。

為確保今天院會議事順利進行，民進黨團成員21日中午左右，開始在議場前排隊。並在今天上午7時議場大門一開啟時，便搶先進入議場。

直至上午8時左右，國民黨立委尚未進入議場。

柯建銘上午進入議場後接受媒體聯訪時說，民進黨團今天首要處理的事項，就是依朝野協商結論，把21日被抽出逕付二讀的民國111年度中央政府總預算案，提出復議，回復至原各委員會審查階段。

接下來，柯建銘指出，是需要處理地制法等增列報告事項。民進黨團輪值4天3夜排隊，是為了第一個遞案，以主導議程進行，避免被國民黨的案海戰術干擾。

柯建銘表示，在排入這次院會討論的事項方面，總共有42案，包括就業保險法、公務人員退休資遣撫卹法等，已經到會期末，許多法案要處理。今天先將案子遞入院會，能處理幾案算幾案，臨時會則有需專心處理的事情。

柯建銘說，民進黨團只要有重要事項需處理，都會不斷電排隊，或是早點來遞案，他也希望「今天有一個平安夜」。（編輯：康世人）1101224