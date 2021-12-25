女子攀玉山北峰迷路困懸崖險失溫 氣象站及時伸援

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）一名女登山客昨天攀登玉山北峰卻迷路，偏離路徑並受困300公尺懸崖下，當地玉山氣象站加入搜救，晚間救出女山友，否則恐失溫。女山友休息一夜並道謝後，今天返抵排雲山莊。

一對夫妻昨天攀登玉山園區，丈夫返程快抵達排雲山莊才發現妻子迷路，打電話給妻子得知因濃霧迷失方向，南投縣消防局獲報，派遣玉山消防分隊會同玉山國家公園管理處人員動身前往搜尋，由於女子在玉山北峰附近迷路，當地玉山氣象站人員也加入搜救。

根據交通部中央氣象局資料，玉山氣象站位於玉山北峰，海拔高度3858公尺，為台灣最高的建築物。氣象局昨天深夜透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，收到南投縣消防局通知，女山友報案指自玉山北峰下山迷途，手機定位顯示在玉山氣象站西側下方約300公尺處。

氣象局表示，玉山氣象站人員吳金臺、方恩輝立即出發救援，技佐李正紀在懸崖邊通訊聯繫，終於在傍晚接觸迷途女山友，經簡單快速詢問狀況，發現除體能稍微透支，萬幸並無大礙，帶領慢慢安全走回氣象站。

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氣象局指出，返回氣象站路程是極陡峭、危險的山壁，加上入夜氣溫極低，每一步都需謹慎小心慢走，全部人員昨天晚間7時24分終於平安回到玉山氣象站，人員立即提供女山友保暖及熱食；在這個平安夜，氣象站很溫馨地提供迷途山友一個平安又溫馨的耶誕夜。

玉山氣象站人員今天接受中央社記者電話訪問說，這名女登山客與丈夫到玉山國家公園登山，丈夫攀登玉山主峰後先回排雲山莊，女山友續攀玉山北峰，但卻偏離正常路徑並受困懸崖下，若未及時救援，夜晚恐怕失溫釀悲劇，而女山友獲救後在氣象站過一夜，今天清晨幸運看見降雪，上午平安返抵排雲山莊。（編輯：黃世雅）1101225