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索馬利亞總統暫停總理職權 政局再陷動盪

2021/12/27 17:27（12/27 17:39 更新）
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索馬利亞總統法馬喬27日宣布，暫停總理羅布（圖）的職權。（圖取自facebook.com/MohamedHRoble）
索馬利亞總統法馬喬27日宣布，暫停總理羅布（圖）的職權。（圖取自facebook.com/MohamedHRoble）
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（中央社摩加迪休27日綜合外電報導）索馬利亞總統法馬喬（Farmajo）今天宣布，暫停總理羅布的職權。位於非洲之角的索馬利亞局勢艱困，總統和總理前一天才為了選舉延宕多時而起爭執。

索馬利亞總統府發布聲明表示：「總統決定暫停總理羅布（Mohamed Hussein Roble）的職權，因為他牽涉貪腐案件。」全名穆罕默德（Mohamed Abdullahi Mohamed）的法馬喬指控羅布干預一起土地掠奪案的調查。

索馬利亞新聞部助理部長阿達拉（Abdirahman Yusuf Omar Adala）在臉書（Facebook）發文指出，法馬喬今天的行動是「間接政變」，但「將不會勝利」。他表示，總統在總理辦公室週圍部署安全部隊，並不會阻止羅布繼續行使職權。

法馬喬先前已因其他衝突暫停過羅布職權，兩人間的針鋒相對已使得索馬利亞數月來情勢緊繃。

他們昨天又指責對方拖延國會大選。先是法馬喬撤銷羅布舉辦選舉權限、要求成立新的選委會來「改正」缺失；羅布其後指責法馬喬破壞選舉程序，不想在索馬利亞舉行「有可信度的選舉」。

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法馬喬則在羅布昨天撤換國防部長後，今天加碼指控羅布試圖影響一起軍方土地醜聞案的調查。總統府在今天聲明中說：「總理曾對國防部長施壓，以影響一起公共土地掠奪相關案件的調查。」

連串發展令人再度擔憂索馬利亞局勢穩定程度，分析家並指出，這恐怕影響索馬利亞政府對抗蓋達組織（al Qaeda）相關反叛團體青年黨（al Shabaab）的專注度。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1101227

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