涉詐領助理補助費 台南副議長林炳利辦公室遭搜索

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市議會副議長林炳利疑似遭檢舉詐領助理補助費，台南檢調人員今天搜索林炳利的議會辦公室在內的地點。台南地檢署指出，涉案人數及證人共有20餘人，晚間仍在訊問中。

今天下午有媒體報導指出，台南地檢署指揮法務部調查局台南市調查處人員，上午7時許前往市議會副議長辦公室執行搜索，但林炳利因健康因素住院，今天沒有前往辦公室，檢調人員最後帶了一些疑似為證物的物品後離開。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌晚間接受中央社記者電話訪問時表示，此案至今天調查為止共有23名被告及2名證人，需待訊問完畢才能對外說明。

據台南市議會官網資料，無黨籍的林炳利為第6選區（安南區）市議員，曾任合併升格前的台南市第14、15、16屆議員，台南縣市合併升格後再連續當選3屆市議員。

林炳利在本屆台南市正副議長選舉中獲現任議長郭信良邀請搭檔參選，最後順利當選副議長。（編輯：方沛清）1101228