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埃及「數位開箱」木乃伊 首揭法老王真面目

2021/12/28 22:07（12/28 23:12 更新）
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古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世木乃伊塵封3500多年後，由考古學家進行「數位開箱」，首度揭開這名法老的真面目。圖為阿蒙霍特普一世木乃伊的頭部3D電腦斷層掃描。（圖取自Frontiers in Medicine期刊網頁frontiersin.org）
古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世木乃伊塵封3500多年後，由考古學家進行「數位開箱」，首度揭開這名法老的真面目。圖為阿蒙霍特普一世木乃伊的頭部3D電腦斷層掃描。（圖取自Frontiers in Medicine期刊網頁frontiersin.org）
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（中央社開羅28日綜合外電報導）古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世（Pharaoh Amenhotep I）木乃伊塵封3500多年後，由考古學家進行「數位開箱」，在不碰觸其遺體的狀況下，首度揭開這名法老的真面目。

阿蒙霍特普一世（在位時間是西元前1526年至西元前1506年）的木乃伊於1881年在埃及南部勒克索（Luxor）被發現，為保存面具和外層的花環，他是唯一沒有被考古學家解開繃帶的木乃伊。

本次研究由開羅大學放射線學教授沙林姆（Sahar Saleem）和知名埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）領導。

根據旅遊與古物部（tourism and antiquities ministry）今天發表的聲明，「沙林姆和哈瓦斯使用X光技術、電腦斷層掃描，以及先進的電腦軟體程式，在不需觸碰木乃伊的狀況下，以安全、非侵入性的方式數位開箱阿蒙霍特普一世的木乃伊。」

「這次埃及研究首度揭露國王阿蒙霍特普一世的面貌、年齡、健康狀況，還有許多木乃伊製作和重新安葬的獨特技術。」

分析報告顯示，阿蒙霍特普一世是首位以雙臂交叉姿勢被製作成木乃伊、也是最後一個大腦未從顱骨中取出的法老。

阿蒙霍特普一世統治埃及期間曾數度發動戰爭。電腦斷層掃描顯示，他在35歲就過世，可能原因包括受傷或患病。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1101228

古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世木乃伊。（圖取自Frontiers in Medicine期刊網頁frontiersin.org）
古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世木乃伊。（圖取自Frontiers in Medicine期刊網頁frontiersin.org）
3D電腦斷層掃描顯示，阿蒙霍特普一世有完整的健康牙齒。（圖取自Frontiers in Medicine期刊網頁frontiersin.org）
3D電腦斷層掃描顯示，阿蒙霍特普一世有完整的健康牙齒。（圖取自Frontiers in Medicine期刊網頁frontiersin.org）
發表在Frontiers in Medicine期刊的研究：
Digital Unwrapping of the Mummy of King Amenhotep I (1525–1504 BC) Using CT
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