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彰化申請升格 政院：內政部主責審查再報院核定

2021/12/30 14:36（12/30 15:39 更新）
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彰化縣提出升格申請案，行政院發言人羅秉成30日表示，縣市升格與否由內政部主責審查，之後再報請行政院核定。圖為彰化著名地標八卦山大佛。（彰化縣政府提供）
彰化縣提出升格申請案，行政院發言人羅秉成30日表示，縣市升格與否由內政部主責審查，之後再報請行政院核定。圖為彰化著名地標八卦山大佛。（彰化縣政府提供）
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（中央社記者賴于榛台北30日電）彰化縣提出升格申請案，行政院發言人羅秉成今天表示，縣市升格與否由內政部主責審查，之後再報請行政院核定；目前彰化縣人口數滿足，但另一條件有待內政部審查。

政壇近日熱議大新竹縣市合併升格議題，彰化縣則率先提出升格計畫書，內政部日前表示，將依地方制度法相關規定辦理。行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時指出，彰化縣再次提出升格申請，時空環境已經與當年不同，最後結果將由內政部審定。

羅秉成說，依照地方制度法第4條規定，升格為直轄市有2個條件，分別是人口數達到125萬，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要的地區。

他表示，大新竹合併案人口條件不滿足，若要升格須修法；彰化縣則是人口數已滿足，但第二項條件有待內政部審查。

羅秉成也說，彰化申請案由內政部審查中，他並未掌握計畫書內容，待內政部審查後送院核定，才能表達政院的意見。（編輯：林興盟）1101230

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