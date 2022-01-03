台積電領軍台股攻堅創新高 盤中漲點收斂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股3日開紅盤，早盤高點至18379.69點，再創新高。不過，高檔獲利了結賣壓出籠，加權指數漲點收斂，盤中上漲約70點。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台積電今天股價創波段新高，激勵台股大漲逾160點，至18379.69點，再創新高。不過，高檔獲利了結賣壓出籠，加權指數漲點收斂，18300點關卡得而復失，盤中上漲約70點。

台股今天開紅盤，以18260.23點開出，早盤高點至18379.69點，上漲超過160點，表現再寫新猷。但逢高檔獲利了結賣壓出籠，漲勢快速收斂，低點至18241.43點，截至10時46分，指數至18288.5點，上漲69.66點。

觀察重要權值電子股走勢，台積電今天開高，高點至631元，越過前波高點623元；但若扣除台積電貢獻漲點，台股加權指數翻黑，且整體下跌家數多於上漲家數。

聯電、聯發科盤中股價翻黑，鴻海平盤附近遊走，大立光表現續強走高，漲逾1%。

中環搭上NFT、元宇宙風潮，今天量價齊揚，為台股上市成交量第一，股價強鎖漲停價12.55元。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）至5046.66點，續創新高。不過，貨櫃三雄股價疲弱，其中萬海股價跌勢最重，超過7%，拖累航運族群。航空雙雄同步走弱，跌幅達3%。

法人指出，台股短多氣勢強勁，但高檔已稍遇壓力，須提防指數漲勢放緩，預估指數短線在18000點至18400點震盪，投資人可聚焦近期落後補漲族群。（編輯：郭無患）1110103