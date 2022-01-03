文化內容投資計畫作業要點修正 注60億資金活水

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）文化部今天公布新修正「文化內容投資計畫作業要點」，預計2年內國發基金挹注投資金額將達新台幣30億元、帶動民間投資30億元，總投資金額可達60億元，豐厚資金活水。

文化部今天發布新聞稿表示，為符合文化內容產業多元投資態樣，擴大國發基金投資規模，在經過與業界及文策院充分討論協調後，文化部完成「文化內容投資計畫作業要點投資要點」修正。文化部指出，在「文化內容投資計畫作業要點」放寬之後，預計2年文化內容產業投資規模可達60億元。

文化部表示，國發會「加強投資文化創意產業實施方案」自2010年通過，經統計至2021年12月底，累計國發基金投資19.64億元、專業管理公司與共同投資者共計20.42億元，額外帶動民間投資至少18.11億元，這10年總投資金額約58.17億元。

文化部說明，過去限制是既有國發基金僅可投資公司型態，且業者必須先找到民間資金後，才可送文策院投資審議，共同投資的民間資金不得低於國發基金投資的1/3，國發基金亦不得擔任最大股權持有者；在這些投資限制之下，文化內容業者難以申請到國發基金投資。

在經過與業界及文策院充分討論協調後，文化部修正「文化內容投資計畫作業要點投資要點」，重點包含將可投資專案計畫，如經完整財務評估的單部電影、電視劇，且專案計畫、有限合夥申請國發基金投資，可以不需共同投資者，並放寬投資比例及股權限制等。

如果申請者未尋得民間資金之前，仍可先行申請投資審議；另增加由文化部政策性投資專案，發揮政策引導作用。

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此外，過去共同投資者必須為金控、創投，或是經營文化內容相關業務的業者，如平台商、通路商、發行商、製作公司等；投資要點放寬後，非文化內容產業相關業者，只要具備投資或經營文化內容相關產業的經驗，都可與國發基金共同投資。

文化部表示，台灣的文化內容產業已逐漸蓄積能量，文化部將透過政府政策啟動民間投資引擎，為產業注入資金活水，健全產業生態系。（編輯：陳仁華）1110103