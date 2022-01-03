持續回溫至5日 下半週轉涼易有短暫雨

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中央氣象局表示，東北季風減弱，3日到5日氣溫會逐日回升，但夜間清晨各地仍偏涼，中南部日夜溫差大。中央社記者董俊志攝 111年1月3日

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，明天到5日會持續回溫，預計下一波東北季風6日起影響至10日，中部以北低溫再降至攝氏14到16度左右；5日下半天鋒面通過，一直到10日各地水氣偏多，易有短暫雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東北季風逐漸減弱，一直到5日上半天各地都是逐漸回溫；基隆北海岸、東半部、恆春半島容易降雨，東北部雨勢較明顯，大台北還是有零星降雨，其他地區則是多雲。

黃恩鴻表示，5日上半天降雨以花東地區、恆春半島為主；下半天鋒面通過，降雨區域擴大，北部及中南部都會有局部短暫雨。

黃恩鴻說，6日起受東北季風影響至10日，北台灣天氣整天偏涼，其他地區則是早晚偏涼；北部、東半部會有局部短暫雨，中南部山區也會有局部零星短暫雨，其他地區則是多雲。受到鋒面及東北季風增強影響，降雨大致上是一陣一陣，不排除累積雨量可能會達大雨標準。

溫度方面，黃恩鴻指出，目前觀察6日起至10日中部以北、宜蘭低溫約14至16度；花東、南部約17、18度；高溫部分，北部約自22度降至19度，中南部變化較小。

黃恩鴻提醒，預計明天中南部易有霧、5日清晨擴大至整個西半部，能見度可能降至200公尺以下，請民眾注意。（編輯：唐聲揚）1110103