英國2022年元旦氣溫逾16度 創史上最溫暖紀錄

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國氣象局表示，英國新年元旦氣溫首度攀升到攝氏16度以上，創下歷來最溫暖元旦紀錄。

法新社報導，根據英國氣象局的暫定讀數，倫敦市中心聖詹姆斯公園（St. James Park）氣溫攀升至攝氏16.2度，輕鬆改寫1916年在康瓦爾郡（Cornwall）創下的攝氏15.6度紀錄。根據climate-data.org網站資料，倫敦往年1月和2月的平均氣溫為攝氏5度左右。

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在今天創下史上最溫暖元旦紀錄前，英國境內昨天也創下歷來最溫暖新年除夕紀錄，英格蘭多個地點氣溫逾攝氏15度，都打破2011年在威爾斯（Wales）創下的先前最溫暖除夕攝氏14.8度紀錄。

英國氣象局表示，極端溫和天氣主要是受到來自更往南大西洋加納利群島（Canary Islands）的溫暖潮溼空氣影響。但2022年的溫暖伊始很快就會結束，蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）白天氣溫，預料將會在週中前驟降至攝氏3度低溫，屆時來自北方的冷空氣將會南下。（譯者：劉學源）1110102