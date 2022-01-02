未來一週先回溫再轉冷 6日東北季風增強探13度

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氣象局2日表示，3日至5日氣溫估逐漸回升，下一波東北季風預計6日起增強。中央社記者鄭傑文攝 111年1月2日

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天表示，未來一週先逐漸回溫再轉冷，明天起至5日氣溫逐漸回升，下一波東北季風預計6日起增強，持續影響至9日，各地低溫再降至約攝氏13到15度左右。

中央氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，未來一週天氣分兩階段，先逐漸回升再降溫；預估明天起東北季風減弱，一直到5日都是逐步回溫的天氣，5日北台灣高溫可以來到約23、24度，中南部則是25、26度左右。

低溫部分，今天平地最低溫在南投縣中寮鄉9.7度，官欣平提到，部分地區主要是受輻射冷卻作用，才會出現特別低溫的情況；明天中部以北低溫大致上還是會在13至15度，會逐日回升到15至17度左右。

官欣平提到，明天基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區則是零星短暫雨，其他地區大致為多雲到晴；預估5日有一波鋒面影響，降雨範圍擴大，中部以北有局部短暫雨，南部則是零星短暫雨，水氣較多的情況約持續1天。

官欣平指出，目前觀察6日起一直到9日下一波東北季風增強，愈往後溫度愈往下降，目前預估各地低溫13至15度，台北市約15、16度左右；6日起鋒面影響減少，但迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨。

官欣平提醒，4日中南部、5日整個西半部易有霧和低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1110102