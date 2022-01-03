田單艦士兵跨年酒駕1死1傷 生還者遭記3大過撤職
2022/1/3 19:25（1/3 20:44 更新）
田單艦柯姓、反潛航空大隊董姓士兵去年12月31日酒駕，造成董姓上兵身亡，海軍艦隊指揮部召開人評會，記柯姓士兵3次大過，並辦理撤職。圖為田單艦。（中央社檔案照片）
（中央社記者游凱翔台北3日電）海軍艦隊指揮部今天表示，田單艦柯姓、反潛航空大隊董姓士兵，去年12月31日休假期間酒後共乘機車肇案，造成董姓上兵身亡，艦指部召開人評會，記柯姓士兵3次大過，並辦理撤職。
網路新聞媒體「菱傳媒」今天報導，田單艦兩名士兵去年12月31日酒駕，造成1死1輕傷。
海軍艦隊指揮部晚上發布新聞稿回應，田單艦柯姓與反潛航空大隊董姓士兵，去年12月31日休假期間，酒後共乘機車肇生傷亡事件，全案目前現由檢警單位依法辦理。
艦指部指出，除了對此案深表遺憾外，為維護軍譽，對於柯姓士兵無視酒駕禁令，秉嚴考核、嚴淘汰原則，依規定召開懲罰評議會，給予大過3次懲處，並辦理撤職，絕不寬貸。
艦指部表示，將持續加強官兵軍法紀教育，並以此為案例宣教，防止類案再生。（編輯：蘇志宗）1110103
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