北市酒駕大執法已逮130件 計程車司機宿醉遭廢證

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台北市警察局交通警察大隊表示，因應110年12月24日至111年1月2日執行「取締酒後駕車大執法」專案，共計取締130件見成效，111年1月3日起至2月15日將持續執行。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市警察局交通警察大隊今天表示，因應耶誕及跨年假期於去年12月24日至今年1月2日執行「取締酒後駕車大執法」專案，共計取締130件見成效，今起至2月15日將持續執行。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為加強遏止酒駕，和因應耶誕及跨年假期民眾飲宴增多，去年12月24日至今年1月2日執行「取締酒後駕車大執法」專案，共取締130件酒駕案，初見防制成效。

為因應年節前各項活動頻繁，和杜絕駕駛人僥倖心態，交通警察大隊說，即日起至2月15日止將持續執行酒駕專案，針對酒後駕車及車輛不停讓行人加強執法。

同時，今天上午9時至中午12時針對北市行人10大多事故路口同步執行取締不停讓行人，警方維護交通安全決心不鬆懈。

值得注意的是，交通警察大隊員警於去年12月29日上午8時許於環河北路三段執行酒測勤務時，多元計程車黃姓駕駛行經酒測路檢點並進行酒測，結果酒測值0.35毫克超標，他供稱是前晚和友人聚會飲酒，經休息8小時後才出門要載客，未料體內酒精仍未代謝完全。

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黃姓駕駛除被警方依公共危險罪移送士林地檢署偵辦外，連執業登記證都遭廢止，且12年內不得考取，他對自己宿醉上路行為懊悔不已。

交通警察大隊表示，酒駕是全民公敵，呼籲「酒後不開車，翌日宿醉不上路」，將持續針對易發生酒駕路段、時段，及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所加強攔檢稽查，另因年關將近，也將針對車輛未禮讓行人加強取締。（編輯：方沛清）1110103