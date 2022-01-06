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COVID-19疫苗18/300

喬科維奇入境澳洲受阻 未打疫苗要闖澳網引發爭議

2022/1/6 05:57（1/6 08:04 更新）
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BBC報導，澳洲政府因簽證問題拒絕讓世界球王喬科維奇入境。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
BBC報導，澳洲政府因簽證問題拒絕讓世界球王喬科維奇入境。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
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（中央社墨爾本6日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，澳洲政府已拒絕讓塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）入境，原因是他的簽證問題。

喬科維奇昨天就已抵達澳洲墨爾本，當局注意到他的簽證申請有錯誤。他先前在取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種豁免後，預定參加即將開打的澳網。

稍早時，喬科維奇因獲得醫療豁免而無須接種疫苗就可參賽一事引發眾怒。澳網主辦單位因此遭受批評。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）曾矢言，若喬科維奇無法證明自己符合豁免資格，將會把這位球星送回國。

莫里森暗示，喬科維奇的參賽尚未成定局，他必須讓聯邦政府信服。迄今，喬科維奇取得豁免的醫療因素尚未對外披露。

澳洲媒體報導，喬科維奇6日稍晚將必須搭機離開澳洲，但他的律師將對此決定提出法律挑戰。（譯者：陳正健）1110106

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