特派專欄 疫情下第5度禁內用 加拿大餐飲業：這一波是生死戰

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北美第一家「度小月餐廳」去年底於多倫多盛大開張，度小月總經理張贛鈴（右2） 和國際主廚潘盟仁（右1） 親自抵加傳授技藝，負責人徐弘益（左2）與合作夥伴抱著破釜沈舟決心；如今再逢餐廳禁止內用，只能在疫情下苦撐。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年1月10日

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中央社駐多倫多特派員胡玉立/1月10日

當疫情恐慌情緒在台灣再起之際，加拿大安大略省政府已於5日重新進入「半封省」狀態；疫情2年來第5度面臨禁止內用規定的餐飲業者，正面臨「生死存亡之戰」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron去年12月下旬在全球火速蔓延，加拿大全國9日單日呈報新增COVID-19病例達2萬5470人，光是安大略省新增案例就高達1萬1959人。

眼看醫療機構負荷滿載，安省政府3日迅雷不及掩耳宣布，5日起全省展開為期3週的最新防疫措施：餐廳再度禁止內用、健身房關閉、室內聚會人數上限自10人降為5人、室外降至10人，購物中心等場所人數最多維持5成容量。

這突如其來的宣布，對所有在疫情下風雨飄搖苦撐的餐飲業者來說，無疑是再一次重擊；去年5月多倫多即已創下全球餐館禁止室內用餐逾360天的最久紀錄，這一回預料會導致更多家餐廳倒閉關門。

其中，備受大多倫多地區台僑關注的餐廳是去年11月甫盛大開幕的台灣百年老字號「度小月餐廳」北美第一家分店。面對中央社記者詢問「撐得下去嗎？」餐廳負責人、前多倫多台商會會長徐弘益苦笑回答：「能不撐嗎？」

北美第一家「度小月餐廳」強調百之百還原台灣度小月餐廳的味道，去年11月多倫多盛大開張前，先在店內舉辦試吃活動。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年1月10日

徐弘益在安省經營「綠的小窩」餐廳近30年，與度小月結盟合作的協議簽署恰巧是在2020年3月疫情爆發前。度小月國際主廚潘盟仁去年7月曾親自前來多倫多駐地近半年，精心傳授擔仔麵、滷豬腳、台灣香腸等各式菜餚，並將所有製造過程標準化、數字化，務求「百之百還原台灣度小月餐廳」的味道。

疫情下新店盛大開張，勢必得投入大量人力物力和金錢，所有參與者抱著破釜沉舟的決心，樂觀期待最好的結果；只可惜，事與願違。

也難怪，在安省染疫人數短短幾天內從幾百幾千到破萬、在安省省長福特（Douglas Ford）3日宣布餐廳禁止內用後，徐弘益幾乎天天在個人臉書發表嘲諷「金句」如：「在這個時代，餐飲業比出海打漁還要危險及不穩定」、「這2年的疫情，餐廳被關5次，感覺就像是被分手5次，然後被復合5次」、「日子總是要過的，就當我這一年都是白過的，重回線上點單及團送的日常」。

加拿大餐飲業者徐弘益面對疫情下政府第5度禁止餐廳內用，嘲諷說：「在這個時代，餐飲業比出海打漁還要危險及不穩定」。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年1月10日

徐弘益表示，12月安省疫情再起，他的度小月盈收迅速掉了6成，安省突然禁內食，最近的獲利更只剩1成。他和台灣度小月目前最擔心的是：用心栽培的數十名人手被迫暫時遣散之後「願不願意再回來」？

他也認為，這波疫情禁止內用，對安省餐飲業來說是「真正的生死戰」，尤其是適逢農曆過年，正是中餐館年度關鍵營業期，這一次撐不下來的店家，倒閉恐怕是早晚的事。

徐弘益不願坐以待斃，他和合作夥伴與台北度小月迅速談成允許開賣便當和販售過年年菜，以前至少要談大半年的事，2天就拍板定案。

此外，為避免大型外送平台白白分走3成利潤，他與其他中餐業者在最短時間內合作推出自己專屬的「外送平台」，堪稱在高壓及強烈需求下眾志成城的成果。

值得一提的是，同樣是在加拿大受矚目的海外創業台僑，負責人洪筠皓和表弟陳輊云共同開發經營的日式乳酪蛋糕品牌Love Me Sweet，在疫情下轉型有成，業績逆勢成長；冬季此時更是蛋糕的銷售旺季。

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洪筠皓表示，Love Me Sweet日式雙層冰心乳酪蛋糕第一家店在2016年創立，在多倫多一度開展到4家店面；2020年疫情伊始，適逢租約到期，他們決定改以家庭團購為主，並在其他店家舖貨銷售，還將團購戰場拓展到美國紐約和波士頓，業務量反而比疫情前更大了。

為感謝疫情期間辛勞的醫護和警察等一線工作者，Love Me Sweet曾特別致贈大批蛋糕至3家醫院和2所警局。洪筠皓說：目前Love Me Sweet以打入西洋主流市場為長期目標，一切穩步進展中。（編輯：周永捷）1110110