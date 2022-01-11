Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

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台大公衛學者詹長權11日表示，Omicron症狀和感冒類似，建議有感冒或流感類似症狀者，到診所就醫或到藥局買藥前先篩檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北11日電）台大公衛學者詹長權今天在臉書發文表示，Omicron症狀和感冒類似，建議有感冒或流感類似症狀者，到診所就醫或到藥局買藥前先篩檢，也許能早日找出感染者。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權在臉書發文提到，要有效控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情，除了公衛防疫和打疫苗，篩檢是不可少的防疫手段，以目前疫情最嚴重的歐、美、澳為借鏡，篩檢試劑不足不但產生防疫漏洞，更造成社會秩序混亂。

在篩檢資源量能有限的前提下，詹長權認為，可能有必要啟動醫療監控，做為比較有效率的篩檢防疫，經由醫藥體系可能可以早日發現有症狀的感染者，進行確診者及其接觸者的檢疫、隔離和治療，阻擋傳播力旺盛的Omicron在人群中傳播，進而降低社區傳播風險。

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詹長權提到，Omicron的症狀和感冒症狀類似，如頭痛、流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛、味覺喪失、持續咳嗽等，民眾難以區分；政府不妨要求診所醫師和藥局藥師協助偵測潛在的COVID-19病人，針對有感冒或流感類似症狀者，到診所就醫前或到藥局買藥前要求先篩檢，可能可以早日找出感染者、減少病毒在醫療院所和人群之間傳播的風險。

在Omicron快速流行當前，詹長權指出，不論用鼻咽或口水樣本的PCR篩檢，或用抗原快篩試劑來篩檢，能方便做且可重覆多做幾次的篩檢試劑，都是對控制疫情有幫助的篩檢；如果健保署可以考慮將篩檢費用納入健保給付，也可提升民眾篩檢意願、擴大篩檢覆蓋率。（編輯：張芷瑄）1110111