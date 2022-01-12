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NCC1/263

大豐3系統申請上架Eleven sports1、2 NCC核准通過

2022/1/12 15:56（1/12 16:08 更新）
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NCC 12日決議，許可大豐旗下3系統在第73、第74頻道新上架體育頻道Eleven sports 1跟Eleven sports 2。（圖取自Pixabay圖庫）
NCC 12日決議，許可大豐旗下3系統在第73、第74頻道新上架體育頻道Eleven sports 1跟Eleven sports 2。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北12日電）NCC今天決議，許可大豐旗下3系統在第73、第74頻道新上架體育頻道Eleven sports 1跟Eleven sports 2，後續等系統業者螢幕跑馬5天後就可以上架播出，影響戶數約22.4萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天第998次委員會議，依據有線廣播電視法第29條第3項、有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法等規定，許可台灣數位寬頻、大豐、新高雄3家系統經營者申請營運計畫中「頻道之規劃及其類型」基本頻道變更等。

有線電視系統業者在去年8月底送出申請案，NCC表示，該案主要在第73、第74頻道新增Eleven sports 1與Eleven sports 2，原本位在第73、第74頻道的緯來日本台、靖天日本台，則分別移到第76頻道跟第160頻道。

台灣數位寬頻、大豐、新高雄3家系統經營範圍在新北市與高雄等地，合計約22.4萬收視戶；也就是說，未來上述地區觀眾將可以在第73、第74頻道收看Eleven sports 1與Eleven sports 2。

NCC表示，在新上架頻道後，除了在第72到第74頻道形成體育頻道區塊，也期望節目內容愈加精進，提升頻道內容多樣性，增進消費者權益。

依照規定，NCC做成決議後，業者要在頻道異動前5天開始螢幕跑馬，告知觀眾相關訊息，才算完成頻道異動程序，預料觀眾最快在1月中下旬可以收看新的頻道。（編輯：潘羿菁）1110112

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