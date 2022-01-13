強烈冷氣團影響 台南以北及宜蘭夜晚低溫探10度以下

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氣象局表示，13日仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部整天偏冷，其他地區早晚也偏冷。（中央社檔案照片）

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（中央社台北13日電）氣象局表示，今天仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部整天偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

中央氣象局指出，今晨低溫方面，西半部及東北部普遍在攝氏11至14度之間，東部及東南部15、16度左右，沿海空曠地區及近山區的平地的溫度更低一些，局部也有10度左右低溫出現。

今天夜晚低溫預估會再更低一些，台南以北及宜蘭10至12度，其他地區13至15度，局部也有10度以下出現的機率。

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今天高溫會稍回升一些，不過，北台灣仍只有15至17度左右，其他地區可以來到20度以上，南部地區會再更溫暖一些來到24度。

此外，氣象局表示，東北風增強，下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，澎湖箱網等海水養殖產業請特別注意寒害，且清晨時基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動注意安全。（編輯：管中維）1110113