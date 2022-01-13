9縣市低溫特報 吳德榮：台南以北14日最冷

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氣象專家吳德榮表示，14日因強輻射冷卻，台南以北縣市將創此波強冷空氣的最低溫紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天發布低溫特報，新北、基隆等9縣市可能有攝氏10度以下低溫，嘉義、雲林達9.1度；氣象專家吳德榮說，明天因強輻射冷卻，台南以北縣市將創此波強冷空氣的最低溫紀錄。

中央氣象局今天更新低溫特報，今、明2天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晨至上午新北及基隆局部地區可能有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生；新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為嘉義縣民雄鄉、雲林縣斗南鎮9.1度；台北市則以文山區11.8度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起強冷空氣略增強，大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少、中南部轉晴，東半部仍有零星短暫降雨；北台灣白天涼冷，中南部陽光下舒適，各地早晚皆寒冷。

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吳德榮說，明天各地大都晴朗，因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，明晨台南以北縣市，清晨有8至10度的平地最低氣溫，將創此波強冷空氣的最低溫紀錄；15日清晨中部以北仍有部分縣市平地最低氣溫在10度以下。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日白天至16日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨；17至19日另一波「東北季風」南下，迎風面北、東部轉雨，氣溫下降，各國模式模擬，冷空氣的強度遠不如這波，但還在調整，應繼續觀察。（編輯：張芷瑄）1110113