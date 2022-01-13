碩論涉抄襲依著作權法起訴 李眉蓁：尊重司法

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄市議員李眉蓁代表國民黨投入高雄市長補選期間爆碩士論文抄襲風波，橋頭地檢署偵結認定確實抄襲台北大學公行所學生雷政儒論文，今依著作權法起訴。對此她回應，尊重司法。

針對起訴結果，李眉蓁接受中央社記者訪問時回應，「謝謝外界關心，尊重司法，後續會交給律師處理。」

國民黨高雄市黨部則表示，會先了解起訴詳細內容，並再送請高雄市考紀會研議是否影響到議員選舉提名。

李眉蓁民國109年代表國民黨投入高雄市長補選期間，遭踢爆她在民國97年發表的碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」，內容涉抄襲台北大學公共行政暨政策學系學生雷政儒碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」，事後雷政儒委由律師提告違反著作權法。

中山大學開審定會確定論文抄襲後，發文及公告撤銷李眉蓁的大陸研究所碩士學位及註銷學位證書。

橋頭地檢署起訴書指出，檢方根據李眉蓁坦承抄襲犯行、中山大學函文、校外委員審查結果等，認定其碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」確實有抄襲、重製、改作自雷政儒碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」，抄襲重置段落包括摘要、研究動機、研究方法、結論等。

橋檢偵結後，認為李眉蓁涉犯著作權法第91條「擅自以重製方法侵害他人著作財產權」起訴，依法可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1110113