Fed暗示3月升息 鮑爾預計今年通膨下降

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美國聯邦準備理事會26日暗示即將於3月升息。與此同時，聯準會主席鮑爾預計通膨將於今年下降。（圖取自facebook.com/federalreserve）

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表明準備於今年3月升息；這將是聯準會自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後將利率調降至零以來首度升息。與此同時，Fed主席鮑爾預計通膨將於今年下降。

此舉將終結寬鬆貨幣的年代。在疫情期間，華爾街股市因寬鬆貨幣政策而頻創歷史新高。

聯準會貨幣政策委員會稍早舉行今年首次會議，鮑爾在會後記者會中強調美國央行對抗通貨膨脹的意願，同時預估今年物價會下滑。

鮑爾針對聯準會未來計畫直言：「若條件適當，我認為委員會傾向在3月會議中調高聯邦資金利率。」

他避談未來升息的可能幅度，僅說美國的經濟復甦力道夠強勁，足以應付更高的借貸成本。

他提到因疫情受創的就業市場呈強力反彈。他說，「目前有升息空間，不致威脅到勞動力市場」，他描述現在的勞工和雇主狀況都很吃緊，許多企業難以聘請到人力。

美國去年消費者物價飆漲7%，達1982年以來最高峰，鮑爾這番言論反映了聯準會的政策軸心。美國官員去年底就不再堅持通膨只是一時、利率可維持在低點以確保經濟全面復甦的看法。

然而，在疫苗接種方面有進展和供應緊縮減緩的情況下，負責制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）仍預期物價壓力會降低。

鮑爾在記者會中也表達類似看法，他表示，促使通膨升高的原因主要是「疫情導致的混亂」，「我們依然預期今年內會降低」。

聯準會今天會後表明準備3月升息，主席鮑爾的硬調談話再讓美股震盪，盤中一度漲逾500點的道瓊工業指數上漲全數回吐，收盤反下跌129.64點。

「紐約時報」引述正大聯合國際會計師事務所（Grant Thornton）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）說：「聯準會已然整個大轉向，看待通膨從耐心以對變為欲除之而後快，下一步自然就是升息。」

鮑爾拒絕透露聯準會今年打算升息幾次，而是強調這次經濟過熱與以往非常不同。伴隨高通膨和接近充分就業，聯準會恐揚棄過去10年那種循序漸進手法。

美國在疫情期間透過將短期利率維持在接近於零的水平並砸下數兆美元刺激經濟增長，但隨各類資產與用品大幅上漲，聯準會已撤銷激勵措施及降低債券購買水平，盼遏止通膨。

金融市場先前預計聯準會今年至少升息3次，但今天聯準會後，投資人將預期上修為5次，並預估聯準會到今年底的政策是把利率拉到1.25%到1.5%之間。經濟學家們更紛紛警告，聯準會官員可能動作迅速，接下來每次會後恐都會調高借貸成本，或是一口氣升息兩碼，而非以往典型每次升息一碼或半碼。

鮑爾今天被問到升息幅度與速度時不願鬆口，僅稱「保持審慎與彈性靈活的重要」。

法國興業銀行（Societe Generale SA）首席美國利率策師拉加帕（Subadra Rajappa）說：「他（鮑爾）費盡心力不願預設路線，但不清楚接下來會發生何事肯定會開啟市場動盪。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110127