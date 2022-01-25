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美國聯準會放鷹 台經院：台灣央行最快6月升息

2022/1/25 11:49
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）市場普遍預期美國聯準會將加快升息腳步，最快今年3月就會升息，台經院六所所長吳孟道分析，考量聯準會態度轉鷹，台灣央行動作會更積極，「6月可能就會有升息動作，幅度也許半碼到1碼」。

台經院今天舉行景氣動向記者會，對於市場關注的貨幣政策走勢，吳孟道直言，看起來「聯準會3月升息升定了」，考量通膨壓力，加上美國經濟情勢不錯，就業人數達到充足狀態，失業率也掉到4%以下，有足夠理由支持升息，且幅度可能比預期大。

吳孟道接著指出，市場預期聯準會升息時點從6月提前至3月，可能使台灣央行動作更為積極，原本預估年底才會有升息舉動，現在6月可能就會有些作為。

不過吳孟道強調，台灣央行升息的考量並非房價，畢竟政府已經多管齊下，央行也祭出四波選擇性信用管制，將慢慢發揮效果，不須動到升息大刀；換言之，央行升息主要的著眼點還是通膨及經濟情勢。

從歷史經驗來看，2008年金融海嘯過後，美國聯準會接連祭出量化寬鬆（QE），為市場注入流動性，直到2015年才啟動升息循環。

吳孟道指出，當時台灣沒有跟進，為什麼這次聯準會升息，台灣跟進機會很大，主因是上一波聯準會的升息循環時，台灣經濟表現沒有想像中好，缺乏跟近理由；相較之下，這次台灣經濟強勁，主計總處估2021年經濟成長率突破6%達6.09%，市場預料今年也將站在4%之上，提供央行升息的本錢。

美國聯準會若3月升息，吳孟道認為，台灣央行應該6月就會有升息舉動，幅度應落在半碼至1碼，央行屆時會再視整體金融情勢判斷。（編輯：楊凱翔）1110125

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