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房地價回落 外人買房破千棟購地創新高

發稿時間：2018/02/05 14:25

最新更新：2018/02/05 14:25

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（中央社記者韋樞台北5日電）內政部最新統計，2017年外國人取得台灣不動產建物達1200棟，年增21.8%，土地取得更多達3779筆，創下2000年以來18年新高。房仲認為，主要是房地價格回落，並覓得節稅之道所致。

2017年外國人在台投資建物達1200棟，重回千棟大關，成長21.8%，更值得注意的是，土地取得達3779筆，是2016年的一倍，亦創下2000年以來最高，其中以桃園為最多。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，房地合一針對外國人轉手需課徵獲利35%到45%重稅後，仍有外資願意積極進場，一方面是不少個案價格已經下跌，具有長期投資價值，另一個原因應是台商回流後，企業對持有不動產興趣增加，以境外法人名義購置的結果。

郎美囡指出，2016年房地合一初上路，各方皆疑慮，加上台灣整體交易狀況不佳，獲利須課徵35%到45%高稅率的外國人交易連帶萎縮，表現也慘澹，不過在2017年，除了價格修正讓買方積極進場外，許多台商回流，透過第三地公司購置廠房、工業用地等具體作為，應該是買氣增加的重要因素。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨表示，由於房地合一制度上路一年多後，買家熟悉法律後不再戒慎恐懼，甚至規劃出合法節稅方式來因應新制，加上整體房價下修，都是買氣上揚的主要原因；此外，地方政府針對外人投資的鼓勵，例如桃園市政府積極推動亞洲矽谷等招商，也將增加外國人取得不動產的意願。(編輯：趙蔚蘭) 1070205

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