推技職教育 朱立倫憂家長社會缺共識

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市推動技職教育與在地就學，但市長朱立倫今天憂心，若整個台灣社會與家長對「適性適才」沒有足夠共識，其他縣市也缺乏實務操作，新北市打造的前瞻技職人才終將功虧一簣。



新北市府教育局長林奕華今天在市政會議中，專案報告在地就學的施政主軸，盼讓更多學子有機會就近留在新北，是教育局長期推動的目標。



林奕華表示，要達到這項目標必須增加學生就學機會、促進學生適性入學、優化學習環境，提高教學的品質。新北市國中畢業生留在新北的高中職就學率，至106學年度已經近7成。



她說，市府推動在地就學，將職業教育向下扎根到國小，促成高職產學合作，協助產業取得在地優秀人才；國中畢業學生可就近入學高中職的優先免試入學，及不採計會考成績以專業群科特招甄選入學。



朱立倫聽取報告後表示，優化各級學校軟硬體，8年共投入新台幣257億改建與補強校舍，也達到校園無線網路全面覆蓋，及改善圖書館、增設英語情境教室、生活科技教室。



他表示，以往新北市因地理環境的弱勢，高中在地就學僅4成，加上改制前有國立高中造成資源不均衡，因此，推動在地就學需從擴展公共托育政策著手，也創造就學機會均等。



朱立倫認為，新北市從國小五年級開始推動向下扎根試探技職教育，國中推動技藝教育與職業試探育樂營，也培育全國高中技藝競賽各職類317名「金手獎」菁英。



他憂心，如果整個台灣社會與家長的觀念沒有「適性適才」的共識，其他縣市沒有同步推動技職教育的實務操作，這些新北市培育的金手獎菁英，將無法一展長才。（編輯：黃于）1070213