防兩岸和平協議簡便處理 陳明通：適時啟動修法

（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨立委管碧玲今天質疑國民黨可能的總統參選人擬以簡便程序處理兩岸和平協議，陸委會主委陳明通說，總統蔡英文已指示研議強烈的人民授權與民主監督機制，會在適當時間啟動修法。

民進黨立委管碧玲上午在立法院會質詢陳明通表示，國民黨可能的總統參選人包括前立法院長王金平、前主席朱立倫都提到兩岸和平協議，國民黨主席吳敦義指執政後要簽兩岸和平協議。

她並說，吳敦義主張簽署兩岸和平協議是要依兩岸人民關係條例程序處理，這個程序是由政府委託海基會協商，簽署後送立法院備查，這個程序甚至可秘密為之，用這種簡便程序，行得通嗎？

陳明通答復表示，中國國家主席習近平在告台灣同胞書40週年提到一國兩制台灣方案啟動探討，表示已經發動統一進程，還要搞民主協商。

陳明通說，總統蔡英文在元旦談話已經注意到這方面的事情，指示國安單位當然包括陸委會，研議怎樣強烈的人民授權以及民主監督機制。

管碧玲表示，她將提案修改兩岸人民關係條例第5條，要簽（兩岸和平協議）之前的計畫由國會進行審查與授權，要有2/3的立委同意才可簽署；簽回來的東西，必須由國會立委3/4出席與同意；最後交由公民複決，由選舉人的總數過半數才算數，其中涉及領土要透過憲法程序才算完成。

她表示，這是她的版本，相關單位認為這項修法是否需要啟動，陳明通表示，會在適當時刻啟動修法。（編輯：張均懋）1080215