秋行軍蟲危害擴大 中國撥款23億防治

（中央社記者陳家倫北京8日電）秋行軍蟲危害正在中國大陸迅速擴大、蔓延，截至6日已在18個省份的884個縣、市、區監測到，面積達342萬畝。當局則安排人民幣5億元（新台幣約23億元）供應急防治。

新華網今天報導，5日召開的中國國務院常務會議提出，針對今年草地貪夜蛾（秋行軍蟲）等病蟲害危害較大情況採取有力措施加強防治。為此，中國農業農村部、財政部已安排中央財政農業生產救災資金5億元。

中國農業農村部指出，今年1月以來首次在中國出現的農業重大害蟲秋行軍蟲發生範圍正在迅速擴大、蔓延速度明顯加快。截至6日，已在18個省份的884個縣、市、區監測到，發生面積達342萬畝。

秋行軍蟲是聯合國糧食及農業組織（FAO）全球預警的跨國界遷飛性農業重大害蟲，主要危害玉米、甘蔗、高粱等。專家預測，隨著夏季季風增強，6至8月將有大量成蟲北遷至黃淮海及其以北地區，對玉米生產造成嚴重威脅。

農業農村部辦公廳6日緊急通知，要求各級農業農村部門增加人員力量，增設觀測網點，增強監測手段，加密加力全面做好蟲情調查監測。充分調集縣鄉農技人員、植保專業組織和農民技術力量參與蟲情普查。

通知還要求各地按分區治理要求，科學制訂秋行軍蟲防控方案。西南華南週年繁殖區要繼續做好外來遷入蟲源防治處置，確保發生期全程控制蟲口基數；江淮等遷飛過渡區要全力阻殺遷飛成蟲和田間幼蟲，確保防控處置率全覆蓋。

此外，黃淮及北方玉米主產區要全面防範6至8月秋行軍蟲遷入為害，確保危害損失控制在5%以內。

通知還要求各級農業農村部門廣泛宣傳秋行軍蟲的防控知識，組織專家深入基層和田間地頭，展開技術培訓，指導農民選擇農藥和配套防治方法，切實提高防治效果，降低防治成本。（編輯：繆宗翰）1080608