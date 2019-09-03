企業紛紛出走人去樓空 路透曝上海自貿區慘況

（中央社上海3日綜合外電報導）中國2013年成立上海自由貿易區時曾引發熱議，但受到資本管制等一直無法兌現當初承諾，當時進駐的企業紛紛出走，如今區內許多辦公室人去樓空。

路透社報導，中國最近擴大上海自由貿易區，於7月宣布成立6個新自貿區。官員宣稱這些舉措不僅能吸引外國投資，還可深化與周遭國家的貿易關係。

然而，受到美中貿易戰升溫影響，中國的經濟成長速度放緩至30年來新低，再加上北京當局嚴格實施資本管制，對許多企業而言，自貿區的魅力不如預期。

上海自貿區是中國第一個自貿區，2013年9月掛牌成立時，保證實施更自由貨幣流通及更簡便的國際貿易，但自成立以來一直無法兌現當初承諾，迫使越來越多企業撤離佔地28.78平方公里的上海外高橋保稅區。

如今上海自貿區內，許多辦公室人去樓空，玻璃大門深鎖，裡頭椅子傾倒、桌上空無一物，曾經門庭若市的美食街，餐館今年一間間關門，徒留使用過的筷子和塑膠包裝散落在地上。

2名知情人士透露，在發現中國政府加強資本管制，導致承諾的自貿區好處完全落空後，資產和獲利名列第5大的中國招商銀行已於去年底，解散一個高達10人的自貿區企業業務團隊，把那些員工安排至其他分行工作。

此外，多名銀行業者指出，由於資本管制和監管審查讓自貿區的熱門賣點--貨幣自由流動難以實現，自貿區內數百個專門帳戶無人使用。

獨立機構東方資本研究（Orient Capital Research）總經理柯里爾（Andrew Collier）說：「自貿區減少地方政府徵稅機會，也與北京當局試圖減少資本外逃的努力相牴觸。」

他說，「自貿區內有很多相互矛盾的期待，最終無法發揮北京當局希望達到的成效」，同樣的議題也會影響新設的自貿區。

上海財經大學教授丁劍平表示，自貿區帳戶的使用者「在進行一次交易前，必須勾選超過40個框框。歷經一切精準審核後，自貿區帳戶已不再便捷」。

他又說：「而便捷及自動交易的概念過去是賣點。」（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1080903