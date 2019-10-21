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陳同佳案效應 陸委會：台港應建立司法互助機制

最新更新：2019/10/21 20:51
陸委會副主委兼發言人邱垂正（圖）21日與法務部共同召開記者會，邱垂正指出，107年3月在台發生港女命案後，面臨嫌犯陳同佳潛逃回港，卻無法立刻有效將他繩之以法，再次凸顯台港司法互助機制的重要性與迫切性。中央社記者王騰毅攝　108年10月21日
陸委會副主委兼發言人邱垂正（圖）21日與法務部共同召開記者會，邱垂正指出，107年3月在台發生港女命案後，面臨嫌犯陳同佳潛逃回港，卻無法立刻有效將他繩之以法，再次凸顯台港司法互助機制的重要性與迫切性。中央社記者王騰毅攝　108年10月21日

（中央社記者劉世怡台北21日電）陸委會副主任委員邱垂正今天說，建議台港儘快安排雙方主管部門坐下來討論如何建立台港可長可久的司法互助機制，既可有效處理陳同佳個案，也可從根本解決問題。

法務部長蔡清祥與大陸委員會副主任委員邱垂正今天晚間在法務部簡報室召開記者會，說明陳同佳案，並接受國內外媒體提問。

邱垂正指出，長久以來，政府不斷呼籲港府應該積極考慮建立台港司法互助合作的機制，並以刑事法律合作為優先，才能夠解決台港人員交流頻繁，所衍生的各種犯罪問題。去年3月在台發生港女命案後，面臨嫌犯陳同佳潛逃回港，卻無法立刻有效將他繩之以法，再次凸顯台港司法互助機制的重要性與迫切性。

針對港女命案嫌犯陳同佳有意在獲釋後來台投案，陸委會強調，任何案件的訴追都不可能是在港府切割管轄權，操作嫌犯自行來台，僅憑嫌犯個人的自白，卻沒有完整的事證及資料，從而任令犯罪追訴處於不確定狀態，犯人受到應有法律制裁的期待，很可能完全落空。

因此，如果要彰顯司法正義還給受害家屬公道，前提是需要港方透過司法互助，提供有助台灣司法單位順利偵辦的各項證據及協助。

邱垂正指出，港女命案發生後，台灣曾向港方多次提出司法互助的請求，但是港方並未具體回應，卻以操作「送中條例」迴避司法互助的正確途徑。

現在港方既宣稱可向台灣提供合法且可行的協助，台灣要求透過司法協助將嫌犯送到台灣的立場也未有任何改變。

因此，邱垂正建議，儘快安排雙方主管部門坐下來討論如何建立台港可長可久的司法互助機制，既可有效處理陳同佳個案，也可從根本解決問題，如此才能夠充分保障兩地民眾的安全與福祉。（編輯：李亨山）1081021

大陸委員會副主任委員邱垂正與法務部長蔡清祥21日晚間在法務部簡報室召開記者會，說明陳同佳案。（影片來源：中央社）
陳同佳案台港說法比較。（中央社製圖）
陳同佳案台港說法比較。（中央社製圖）
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