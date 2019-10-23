移民署：同意讓陳同佳登機 並非取消註記

（中央社記者黃麗芸台北23日電）港女命案凶嫌陳同佳今天出獄且欲來台投案；移民署指出，陳同佳是殺人重犯，當然不能隨便申請網簽、自行搭機來台，這是從飛航安全來考量，同意讓陳同佳登機，並非取消註記。

移民署今晚指出，內政部長徐國勇上午列席立法院備詢時明確說明，陳同佳是殺人重犯，當然不能隨便申請網簽、自行搭機來台，是需以臨櫃方式申請來台。

聯合晚報今天報導，外傳移民署今早7時許已解除對陳同佳的註記管制；但移民署對此並未給明確答案，只說陳同佳只要提出書面申請，就會審核，相關人士則說「只要陳同佳要來台灣，就不會有來不了的問題」，意即陳同佳來台障礙幾乎已不存在。

移民署今晚發布新聞稿澄清表示，對於媒體所說陳同佳來台註記已撤除一事，並非屬實。

移民署強調，陳同佳從頭至尾並未被禁止入境，僅註記其不得以網簽或落地簽來台，而需以臨櫃方式申請來台，這項作法未曾改變，安全把關也不會放鬆。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，檢警擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天接受香港媒體採訪時說，剛出獄的陳同佳「今天不會去台灣」；但移民署國境事務大隊與航空警察局仍絲毫不敢放鬆，全程待命、做好準備，表示不管他何時入境，都按照既定勤務進行。（編輯：李亨山）1081023