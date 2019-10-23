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陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。
陳同佳願赴台自首
新聞專題
陳同佳願赴台自首2/30

陳同佳案 總統：只有逮捕沒有自首 請香港不要迴避[影]

最新更新：2019/10/23 10:44
總統蔡英文23日對陳同佳案表示，一個受通緝的凶嫌，只有逮捕沒有自首問題。現在做的每件事都是在伸張司法正義，這就是國家主權，請香港政府不要迴避。中央社記者王飛華攝 108年10月23日
總統蔡英文23日對陳同佳案表示，一個受通緝的凶嫌，只有逮捕沒有自首問題。現在做的每件事都是在伸張司法正義，這就是國家主權，請香港政府不要迴避。中央社記者王飛華攝 108年10月23日

（中央社記者游凱翔金門23日電）總統蔡英文今天對陳同佳案表示，這是一個受通緝的凶嫌，只有逮捕沒有自首問題。現在做的每件事都是在伸張司法正義，伸張主權，這就是國家主權，請香港政府不要迴避此事。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

總統上午在金門對陳同佳案一事表示，這個案子，她已經說過很多次，加害人跟受害人都是香港公民，也一再強調不會放棄我們的管轄權，既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國台灣處理。

總統特別說明，這個案子凶手已經是台灣通緝對象，是一個受通緝的兇嫌，沒有所謂自由行背包客問題，只有逮捕沒有自首問題。

總統表示，這幾天有人說政府過於軟弱、不顧司法正義，現在做的每件事都是在伸張司法正義，伸張主權，這就是國家主權。後續會持續要求香港政府提供司法協助，尤其相關事證提供，請香港政府不要迴避此事，很多人也都會要求香港政府負起責任。（編輯：紀淑芳）1081023

影片來源：中央社
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