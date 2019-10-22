陳同佳案 蔡政府早備3套劇本應變

港女命案凶嫌陳同佳（圖）23日將出獄，陸委會發言人邱垂正22日表示，已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。（檔案照片／中通社提供）

（中央社記者溫貴香台北22日電）陳同佳案引發藍綠司法管轄權論戰，總統蔡英文國安幕僚今天表示，從頭到尾就很堅定一個「司法互助原則」，並準備3套劇本；陳同佳只要「抵台就逮捕」是最基本底線。

港女命案凶嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正下午召開記者會表示，已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳23日出獄後，將協助他來台投案。

總統國安幕僚晚間說明六大立場，第一，陳同佳所謂「自首」，台灣就接收人，這似乎是一般很容易理解簡單的邏輯，但這起司法案件的背後動機卻不簡單。

他表示，總統和國安團隊意識到背後的「司法一中陷阱」，如果港府願意審判，那麼從頭到尾就不會訂定「逃犯條例」，也不會引發香港「反送中」運動，香港特首林鄭月娥一下要「送中」，一下要「送台」，背後的政治意涵就是把中國跟台灣框架在一起。

第二，根據香港及台灣法律，確實雙邊都有司法管轄權，國安幕僚說，國安及行政團隊內部討論時，也從未有要放棄管轄權的意見。但陳同佳是被通緝的嫌犯，不符合自首要件，於法、於情、於理，都不可能讓一個涉及殺人罪嫌犯在香港出獄後，以一個「自由人」的方式，用「自由行」的方式來台。

第三，幕僚說，多次向港方協調司法互助事項，包括嫌犯和相關證據的移交，但港方皆不願予以理會，卻在陳同佳即將出獄前操作「自首」議題，不願意透過正式管道的「司法互助模式」，而以這種形同私了模式，不是台灣不辦，而是台灣政府基於司法主權，無法接受這種踐踏主權的私了模式，此例一開則後患無窮。

第四，幕僚表示，從各種跡象來看，從上週末開始，北京、港府、國民黨、兩岸三地部分媒體大力操作陳同佳事件，國民黨總統參選人韓國瑜及國民黨陣營更是覺得士氣倍增，不堅持正式的司法互助，才是傷害台灣主權。

該人士進一步說，國民黨以為自己撿到槍，大動作進行選舉操作，然而，這實際上是一齣北京、港府、國民黨同聲同調、共同合演的「林鄭脫逃」戲碼。

第五，國安幕僚說，執政的蔡英文政府的考量點，這起司法案件除了伸張司法正義外，更涉及國家主權至關重要，不可能像國民黨一般，不負責任地以選舉考量視之，也明知「逮捕殺人犯」是最簡單易懂的論述，但要守住司法主權才能守住國家主權。

該人士表示，從頭到尾就很堅定一個「司法互助原則」，並準備3套劇本：一、港府要審理，台灣提供司法協助；二、香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；三、香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並攜回相關證據。

第六，國安幕僚表示，在這3套劇本下，陳同佳只要「抵台就逮捕」是最基本底線，行政院長蘇貞昌也多次強調這個立場，而蔡政府全程掌控相關情資，接獲陳同佳人等將於23日上午搭乘班機來台，即派員前往香港，並於22日給予港府最後通牒，要求港方將相關在港卷證資訊，例如：認罪書、庭訊口供等，提供台灣赴港人員攜回，並協助確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。（編輯：林興盟）1081022