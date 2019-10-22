更多編輯台推薦新聞：
俄國小網紅當道 12歲少女IG粉絲破230萬
國際

俄國小網紅當道 12歲少女IG粉絲破230萬

NBA新球季 8大觀戰焦點搶先看
運動

NBA新球季 8大觀戰焦點搶先看

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
新聞專題
陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。
陳同佳願赴台自首
新聞專題
陳同佳願赴台自首1/24

陳同佳案 蔡政府早備3套劇本應變

最新更新：2019/10/22 18:45
港女命案凶嫌陳同佳（圖）23日將出獄，陸委會發言人邱垂正22日表示，已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。（檔案照片／中通社提供）
港女命案凶嫌陳同佳（圖）23日將出獄，陸委會發言人邱垂正22日表示，已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。（檔案照片／中通社提供）

（中央社記者溫貴香台北22日電）陳同佳案引發藍綠司法管轄權論戰，總統蔡英文國安幕僚今天表示，從頭到尾就很堅定一個「司法互助原則」，並準備3套劇本；陳同佳只要「抵台就逮捕」是最基本底線。

港女命案凶嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正下午召開記者會表示，已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳23日出獄後，將協助他來台投案。

總統國安幕僚晚間說明六大立場，第一，陳同佳所謂「自首」，台灣就接收人，這似乎是一般很容易理解簡單的邏輯，但這起司法案件的背後動機卻不簡單。

他表示，總統和國安團隊意識到背後的「司法一中陷阱」，如果港府願意審判，那麼從頭到尾就不會訂定「逃犯條例」，也不會引發香港「反送中」運動，香港特首林鄭月娥一下要「送中」，一下要「送台」，背後的政治意涵就是把中國跟台灣框架在一起。

第二，根據香港及台灣法律，確實雙邊都有司法管轄權，國安幕僚說，國安及行政團隊內部討論時，也從未有要放棄管轄權的意見。但陳同佳是被通緝的嫌犯，不符合自首要件，於法、於情、於理，都不可能讓一個涉及殺人罪嫌犯在香港出獄後，以一個「自由人」的方式，用「自由行」的方式來台。

第三，幕僚說，多次向港方協調司法互助事項，包括嫌犯和相關證據的移交，但港方皆不願予以理會，卻在陳同佳即將出獄前操作「自首」議題，不願意透過正式管道的「司法互助模式」，而以這種形同私了模式，不是台灣不辦，而是台灣政府基於司法主權，無法接受這種踐踏主權的私了模式，此例一開則後患無窮。

第四，幕僚表示，從各種跡象來看，從上週末開始，北京、港府、國民黨、兩岸三地部分媒體大力操作陳同佳事件，國民黨總統參選人韓國瑜及國民黨陣營更是覺得士氣倍增，不堅持正式的司法互助，才是傷害台灣主權。

該人士進一步說，國民黨以為自己撿到槍，大動作進行選舉操作，然而，這實際上是一齣北京、港府、國民黨同聲同調、共同合演的「林鄭脫逃」戲碼。

第五，國安幕僚說，執政的蔡英文政府的考量點，這起司法案件除了伸張司法正義外，更涉及國家主權至關重要，不可能像國民黨一般，不負責任地以選舉考量視之，也明知「逮捕殺人犯」是最簡單易懂的論述，但要守住司法主權才能守住國家主權。

該人士表示，從頭到尾就很堅定一個「司法互助原則」，並準備3套劇本：一、港府要審理，台灣提供司法協助；二、香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；三、香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並攜回相關證據。

第六，國安幕僚表示，在這3套劇本下，陳同佳只要「抵台就逮捕」是最基本底線，行政院長蘇貞昌也多次強調這個立場，而蔡政府全程掌控相關情資，接獲陳同佳人等將於23日上午搭乘班機來台，即派員前往香港，並於22日給予港府最後通牒，要求港方將相關在港卷證資訊，例如：認罪書、庭訊口供等，提供台灣赴港人員攜回，並協助確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。（編輯：林興盟）1081022

陳同佳案台港說法比較。（中央社製圖）
陳同佳案台港說法比較。（中央社製圖）
延伸閱讀
陳同佳案 總統：政府從未放棄管轄權也做好準備特稿／台港應建立司法互助機制 以免墮入兩大陷阱司法互助能建立通則非個案 不讓台灣淪港人互殺天堂
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報