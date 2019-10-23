陳同佳與肯亞詐騙案情況不同 徐國勇指不宜類比

涉嫌在台灣旅遊期間殺死女友的香港男子陳同佳23日上午9時出獄，他向現場媒體簡短談話向死者和家人道歉，並表示願意到台灣「自首」。中央社記者張謙香港攝 108年10月23日

（中央社記者吳柏緯台北23日電）部分媒體將肯亞電信詐騙案、永和外籍人士分屍案，與陳同佳案比較，質疑政府有雙重標準。內政部長徐國勇今天表示，這3起案件的情形完全不同，放在一起比較是不正當連結。

立法院內政委員會上午審查109年度內政部及所屬單位的預算，內政部長徐國勇率相關單位列席。

港女命案的凶嫌陳同佳上午出獄，表達有意來台投案，徐國勇日前接受媒體訪問時表示，若以屬人主義來說，香港就有審判權，且所有筆錄都在香港，台灣並無陳同佳的筆錄，港府也不願意提供給台灣。香港人殺香港人，而且人在香港，港府為何不審判。

對於徐國勇的發言，有媒體找出徐國勇3年前對於肯亞電信詐騙案指「沒有一個國家會放棄刑事管轄權」的發言，質疑政府在本案中要求「港人港審」，是雙重標準。對此，徐國勇表示，案件的情形並不相同，不能放在一起比較。

徐國勇說明，肯亞案的犯罪者是中華民國的國民，中華民國國民在海外犯案，中華民國政府當然有權要求送回國受審。同樣的道理，香港人民在海外犯罪後逃回到香港，而且又可能是預謀犯罪，香港當然有權偵辦。不過，由於台灣是犯罪的發生地，因此政府的態度也很清楚，「如果香港不辦就由我們來辦。」

除了肯亞案，也有媒體提出去年發生的「永和外籍人士分屍案」，質疑凶嫌、被害人都是外籍人士，而且凶嫌潛逃至菲律賓，但當時政府積極向菲律賓政府爭取，將美國籍凶嫌帶回台灣受審，態度似乎與這次港女命案有差異。

徐國勇說明，因為凶嫌行凶後潛逃到菲律賓，不過由於菲律賓不是犯罪地，而且凶嫌也不是菲律賓人，所以菲律賓在本案並沒有管轄權，可以選擇將凶嫌送回犯罪地受審，或是送回犯罪者的母國受審，由菲律賓決定。菲律賓認為所有的證據都在台灣，所以就把凶嫌送來台灣。

徐國勇呼籲，做任何比較時，應該要把所有要素拿出來通盤檢視，如果不這樣做就胡亂比較，這種行為是不正當連結。（編輯：謝佳珍）1081023