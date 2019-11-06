中國對台26條 經濟部：台商回流不受影響

（中央社記者陳俊華台北6日電）多位立委今天關心中國日前公布對台26項措施的影響。經濟部次長林全能說，政府鼓勵台商回流，台灣製造生產環境優越，並有保障技術研發的機制，台商回流做高值化投資，不會受這26條影響。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會副主任委員黃金城、經濟部次長林全能等人列席，審查事業用爆炸物管理條例第26條條文修正草案、獸醫師法部分條文修正草案等案。

繼去年的對台31項措施，中國4日再祭出26項措施，擴大台商、台企與台灣民眾在當地優惠措施。多位立委質詢時，都關注對台26條的影響。

時代力量立委徐永明問，對台26條是否影響台商回流。林全能答詢時表示，政府鼓勵台商回流，台商基於台灣的製造生產環境相當優越，且對技術研發的保障也有一定機制，「台商回流做高值化投資，不會受到這26條影響」。

民進黨立委陳亭妃質詢時指出，很多台商被吸引到中國後，中國的目的是要竊取技術、資訊，達成目標就一翻兩瞪眼，過去談好的優惠、條件一夜之間都不認帳，甚至斷水、斷電，逼得台商連夜離開。

林全能說，台商要非常小心，不要被「名為惠台、實為惠中」的措施欺騙，前瞻技術、資金、人才也不能大量流到中國大陸。經濟部會蒐集過去失敗的經驗、欺騙的行為，把案例整理出來提醒企業，並將台灣如何強化生產製造環境，向企業界做全面性說明；未來企業要到大陸投資、技術合作，政府也會更嚴謹把關。

民進黨立委賴瑞隆則關心，對台26條包括開放台資企業同等參與中國重大技術裝備、5G、循環經濟等。林全能說，中國鼓勵台灣5G產業端能跟他們合作，但台灣針對第五代行動通訊的技術端是自己研發，並與全球各國進行合作，標準也是走國際標準，「而不是跟某個區域做標準合作，關鍵是國際化的標準」。（編輯：林興盟）1081106