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首頁 / 兩岸

美中貿易初步協議傳今年無望 中：傳言不準確

最新更新：2019/11/21 17:25

（中央社台北21日電）美方消息人士透露，美中達成第一階段貿易協議的時間可能延後到2020年。中國商務部新聞發言人高峰今天回應說，「外界的傳言並不準確」，雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通。

中國商務部今天舉行例行記者會，高峰在回答媒體相關提問時，作上述表示。

高峰對美中貿易談判的具體進展或遇到的阻礙，仍然不願正面回應，僅表示雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，關於協議磋商的細節，目前沒有更多訊息可以透露。

然而，高峰隨後加上一句「外界的傳言並不準確」，引發外界想像。但他並沒有對此再多作說明。

高峰強調，中方願與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力妥善解決彼此核心關切，力爭達成第一階段協議。這符合中美雙方的共同利益，也符合整個世界的利益。

路透報導，貿易專家與接近白宮人士透露，美中達成第一階段貿易協議的時間可能延後到明（2020）年，主因是北京施壓要求美方更廣泛降低關稅，而美國總統川普的政府也提出更多要求反制。

美國總統川普美東時間20日在白宮曾談起此事。他表示：「我們繼續和中國會談。中國希望達成協議。問題是，我是否要達成協議？因為我喜歡目前的狀況」。（編輯：邱國強/林克倫）1081121

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