中國現存愛滋感染者95.8萬人 老年男性增加快

（中央社台北30日電）根據官方調查報告，中國存活的愛滋感染者有95.8萬人。中國疾控中心資料顯示，60歲及以上老年男性感染者呈上升趨勢。

央視客戶端報導，中國國家衛生健康委員會今天發布，截至2019年10月底，全國報告存活愛滋感染者95.8萬，整體疫情持續處於低流行水準。

今年前10月新發現的愛滋感染者有13.1萬名。性傳播是主要傳播途徑，前10月的新感染者中，異性性傳播占73.7%，男性同性性傳播占23.0%。

澎湃新聞報導，中國疾控中心資料顯示，60歲及以上老年男性感染者呈上升趨勢，而在上海同樣呈現這一趨勢。

上海今年報告60歲及以上老年感染者224例，較去年同期上升30.2%，其中男性占84.3%。78%為異性傳播。

上海市疾控中心愛滋病性病防治科主任莊鳴華分析，之所以有越來越多的老人感染愛滋病毒，一方面是由於老齡化人口增多，一方面由於老人退休後心理和生理需求在加強，社會交流活動也變得豐富，但同時老年人對愛滋病的防治知識卻很缺乏。

他說，當前宣傳防控愛滋的重點人群已經從吸毒者、性從業者等高危人群，向普通市民轉移和延伸，關注的重點場所也從以往的髮廊、三溫暖會所、酒吧、歌舞廳等轉移延伸到公園和社區等。

此外，青年族群感染愛滋的情況也始終受到關注，其發病數量維持在較高水準，尤其是15-24歲年齡段的發病人群並未減少，每年報告人數大約為300多例，占15%左右。（編輯：張淑伶）1081130