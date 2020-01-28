武漢肺炎疫情延燒 中國已4515例106死

（中央社台北28日電）中國國家衛健委官網發布武漢肺炎最新病例統計，截至27日24時，30個省市自治區累計報告確診病例4515例，其中重症976例，累計死亡病例106例。

中國國家衛生健康委員會衛生應急辦公室發布的最新病例數顯示，27日零時至24時，中國30個省市自治區新增確診1771例，新增重症515例，新增死亡26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），新增治癒出院9例，新增疑似2077例。

在累計數量部分，截至27日24時，國家衛生健康委員會收到30個省市自治區報告確診病例4515例，其中重症976例，累計死亡106例，累計治癒出院60例，現有疑似病例6973例。

目前累計追蹤到密切接觸者4萬7833人，當日解除醫學觀察914人，現有4萬4132人正在接受醫學觀察。

此外，香港特別行政區8例，澳門特別行政區7例。據澳門特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心透露，新增第7例輸入性病例患者是67歲女性，武漢居民，退休人士。

患者22日從武漢乘坐高鐵到廣州，23日乘坐城軌由廣州到珠海，經關閘口岸入境澳門，26日晚自覺發燒，27日早上由救護車送至仁伯爵綜合醫院特別急症室，當天下午新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，病情屬普通。

吉林省27日新增兩起感染病例頗特殊。吉林市新增病例是常居深圳的57歲男性，19日從深圳坐高鐵至天津、途徑武漢時曾停車數分鐘，22日再乘高鐵到吉林市；27日進定點醫療機構隔離治療，目前患者病情尚平穩。

公主嶺市新增病例是50歲女性，17日從湖北省仙桃市乘車到公主嶺市，期間在武漢漢口火車站換乘火車；27日進定點醫療機構隔離治療，初步診斷為普通輕型病例，目前病情穩定。（編輯：林克倫/沈朋達）1090128