加強防範武漢肺炎 香港今起關閉6個口岸

（中央社記者張謙香港30日電）為減少人流，加強防範武漢肺炎疫情，香港當局今天凌晨起暫時關閉西九龍高鐵站等6個口岸的旅客通關服務，只開放羅湖及落馬洲等出入境管制站。

行政長官林鄭月娥前天公布了有關決定。與此同時，港府也獲得北京中央同意，暫停向大陸民眾發給赴港「自由行」及團體旅遊簽注。

中國國家移民管理局28日公布，根據當前新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作需要，自即日起，大陸全國公安機關出入境管理部門暫停受理、審批、簽發大陸居民赴香港和澳門團隊旅遊、個人旅遊（含深圳一週一行）簽注，恢復時間將另行發布。

香港政府30日凌晨零時起，暫停西九龍高鐵站、紅磡直通車站、文錦渡口岸、沙頭角口岸、尖沙咀中國客運碼頭與屯門客運碼頭等6個水陸口岸的通關服務，以減少過境人流，直至另行通知。

上述口岸關閉後，目前只有連接深圳的羅湖及落馬洲管制站仍然運作。一般相信，港府不關閉羅湖和落馬洲管制站，是方便還在大陸的港人回港。

根據當局的臨時數字，昨天就有4.9萬餘人次經羅湖管制站入境香港，經落馬洲支線入境的有2.2萬餘人次，不少港人在當局局部封關前趕回家。

對於港府只是局部封關，此前引發泛民主派的醫護工會和人員不滿，他們公開要求當局完全封關，即關閉本地連接大陸的所有口岸，近日先後有數十名醫護人員以請病假方式表達不滿。不過，這些相信是「怠工」的做法也引來批評。

另外，連日來，一些相信是「反送中」的支持者在網上發起「三罷」，以逼使政府全面封關，期間曾有人向新界東鐵線車站投擲雜物，又向天水圍警署投擲汽油彈以及堵路等，但規模很小，參與人數不多，而警方昨天拘捕了17名涉案人士。（編輯：楊昇儒）1090130