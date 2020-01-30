武漢市長稱疫情延誤肇因法規 中國疾控中心不認同

（中央社台北30日電）中國武漢市長周先旺指武漢肺炎疫情披露不即時是礙於法規；但中國疾控中心專家曾光認為，武漢面對疫情行動有些慢，主要是科學認識的問題，也不排除一些決策上的猶豫，對自己是不是自信。

起源於武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，不僅中國31個省市區皆淪陷，海外多國也陸續出現確診病例。

據財新網，周先旺27日接受官媒央視新聞專訪時坦承沒有即時披露疫情，他辯稱「因為它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，它必須依法披露。作為地方政府，我獲得這個資訊以後，授權以後，我才能披露」。

周先旺還強調，中國國務院在20日召開常務會議後，武漢當局的防疫工作就比先前更主動，開始採取強硬措施。武漢當局在23日凌晨宣布自當日上午10時起封城，要求在武漢人士無特殊原因不得離漢，並關閉聯外通道，停駛市內大眾交通工具。

然而，中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光29日接受環球時報總編輯胡錫進專訪時表示，官員在這波疫情中，除了科學，還要考慮政治、維穩、經濟、隨春節而衍生的民生需求等問題，科學家說的話「往往只是他們（官員）決策中採納的一部分」。

曾光說，政府官員進行決策要多方面考慮，但在關鍵問題上要建立經驗，多採用科學視角，如果科學視角採用得不好，其他視角也會沒有意義。

他還提到，最初揭露疫情的8名武漢市民是「可敬的」，認為只要訊息基本屬實，發布及傳播者主觀上並無惡意，行為客觀上未造成嚴重危害，對此類的「虛假信息」應保持寬容態度。

這8名武漢市民在疫情全面爆發前，曾發文稱武漢出現SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病例，遭武漢當局以傳謠為由查處，並分別給予教育、批評。

曾光說，在防疫工作上「不怕病例多」，要讓病例緩慢均勻出現，才能有利於治療及疫情控制。「但是大量病人集中出現，如果你救治力量不足，搶救力量不足，隔離措施不得力，就會造成病例的指數級增長，就是武漢現在的情況。」（編輯：賴言曦/楊昇儒）1090130