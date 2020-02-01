武漢肺炎醫師先示警 遭院方約談警察訓誡

（中央社台北1日電）武漢肺炎疫情最初發生時，當局先抓「造謠」引起議論，陸媒財新昨天刊出武漢醫師李文亮專訪，他是早於當局公開疫情前，率先揭露的人之一，之後他遭院方約談、警方訓誡，自己也受到感染。

財新報導，李文亮於2019年12月30日傍晚，在一個150人左右的同學微信群組中發布訊息稱：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」，有人將對話截圖發上網路，且沒有隱藏他的姓名與職業。

他表示，截圖傳出去後，「很多人拿截圖問我」。雖然他在對話中也強調這是冠狀病毒，還在分型，但網傳的截圖沒有，「看到這些我感覺要倒霉了，可能會被處罰。因為這是敏感信息，又在開『兩會』的敏感時刻」。

他說，12月31日凌晨1點半，武漢衛健委連夜開會，「我主要是被我們醫院領導叫過去詢問情況。天亮上班後，我又被醫院監察科給約談了，還是問我情況，問消息來源，問事情經過和是否認識到錯誤。」

1月3日，李文亮被叫去派出所簽「訓誡書」，「以前也沒和警察打過交道，我當時也很擔心，不簽的話怕不能脫身，我去了走完流程就簽字走了。」

之後，當公眾追溯疫情源頭才發現，原來早已有人提出警告。報導說，與李文亮一起引發關注的還有武漢警方之前通報的8名「造謠者」，他們被查處的消息一度上了央視新聞，但並不清楚李文亮是不是其中之一。

李文亮今年34歲，遼寧人，他在受訪時表示，早在1月初就知道病毒「明顯存在人傳人」。他自己則在1月中疑似被感染新型冠狀病毒，病情一度惡化進了加護病房。此外，他的多名同事和父母也出現肺炎症狀。

李文亮至今仍然在武漢市中心醫院呼吸與重症醫學監護室的隔離病房，生活起居要靠醫生護士照料，能用手機和外界保持聯繫。在中國最高法院發文為8名「造謠者」緩頰後，他認為「我心裡放鬆了許多，不太擔心醫院的處理了。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090201