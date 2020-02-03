美抗病毒特效藥 中國啟動武漢肺炎臨床試驗

（中央社台北3日電）中國科學報報導，中國今天起對美方採用的實驗性抗病毒藥物瑞德西韋，進行治療新型冠狀病毒臨床試驗。美國日前宣布，境內首起武漢肺炎確診患者接受這款藥物治療，發病12天後已好轉。

據報導，本次試驗在北京中日友好醫院啟動第3期臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，將由輕、中度患者投入試驗，總樣本量270例，預期4月27日結束，旨在確定使用瑞德西韋（Remdesivir）治療新型冠狀病毒（2019-nCoV）的安全性和有效性。

報導也提到，經美國總統川普（Donald Trump）特批，美國公共安全衛生部門同意豁免這款藥物專利，向中國緊急公開藥物分子結構至4月27日。

對於對於跳過既有程序，緊急啟動第3期臨床試驗，報導引述北京協和醫院感染內科主任李太生表示，如果是經過國家相關管理部門批准，經過倫理委員會審核，在一定範圍內做是可以的。

李太生指出，這款藥物針對伊波拉病毒的細胞實驗有效，具臨床安全性，但現在還沒有臨床效果數據。

他表示，目前瑞德西韋試驗屬於新藥研究，要考慮存在的風險性。美國相關報導僅是個案，不能做大規模推廣。

提供這款新藥的吉利德科學公司（Gilead Sciences）1月31日發布新聞稿表示，瑞德西韋在全球並非批准或核可的藥物療法，也尚未證實安全或有效，在醫生的要求與當地主管機關的支持下，提供瑞德西韋給新型冠狀病毒的少數病例緊急使用。

吉利德科學公司強調，目前沒有相關資料顯示瑞德西韋能對抗新型冠狀病毒，不過瑞德西韋對動物體內與體外的實驗顯示能對抗中東呼吸症候群（MERS）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒病原體，這兩種病毒與2019新型冠狀病毒在結構上有相似性。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前宣布美國境內首起武漢肺炎確診病例出現在西雅圖。這名病患在住院的第7天起接受瑞德西韋實驗性治療，健康情況好轉。

醫療團隊記錄這名男子的治療過程，發表於1月31日出版的新英格蘭醫學雜誌（the New England Journal of Medicine）。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1090203