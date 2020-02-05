溫州祭出最嚴管控 居民憑通行證才能出門

（中央社台北5日電）陸媒報導，中國浙江省溫州市2日實施最嚴的出行管控措施後，當地居民必須憑官方發給的通行證才能出門。其中，仰義街道的通行證，貌似過去的糧票，因為印製精美，被網友盛讚具有收藏價值。

中新網報導，溫州市鹿城區仰義街道製作的第一批通行證這兩天陸續發放到村民手中，一直到2月8日午夜，這張通行證將是當地村民出入的憑證。

仰義街道發放的通行證頗具復古感，類似以往的「糧票」，正面寫著「出門1次」以及「宅家 就是對戰勝疫情最大的支持！」防疫口號。反面則是官方通告內容以及溫馨提醒：「難得出門購個物，別忘東西要買齊！」

由於溫州淪為湖北省以外武漢疫情最嚴重的地區，溫州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組日前推出最嚴出行管控措施，規定2月2日至2月8日，每戶家庭每2天只能指派1名家庭成員出門採購生活物資。

報導引述仰義街道監測點工作人員表示，已經發放通行證的家庭，必須憑證出行；尚未發放通行證的家庭，仍然實行登記制度；需要正常上班的人員，則需要工作單位的證明。

目前，每個村只留一個出行通道，進村人員必須接受體溫檢測，體溫正常才可入村；出村人員必須憑藉「出門1次」通行證方可出村，且每兩天每戶只能出去一人，用完即作廢。

截至4日，仰義街道計畫印發通行證1萬餘張，接下來將第一時間逐步分批次儘快分發到戶。

微博帳號「溫州草根新聞」昨晚發表溫州各街道社區推出的居民出行通行證照片，並稱仰義街道的通行證脫穎而出，被網友盛讚具有收藏價值。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090205