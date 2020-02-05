海基會擬第2批200人返台名單　老弱幼童優先

海基會發言人蔡孟君表示，下一波返台名單將以海基會整理的200多名符合資格者為優先。中央社記者賴言曦攝 109年2月5日

（中央社記者賴言曦台北5日電）首批搭乘包機返台的滯武漢國人，傳出有非特殊用藥需求、慢性病患者、老人和小孩等政府設定優先人員在列，海基會強調，下一波返台名單將以200名符合上述資格者為優先。

大陸委員會今天上午召開臨時說明會，發言人邱垂正表示，首批返台人員出發前，已告知陸方應以有特殊用藥、慢性病患者、小孩及老人等抵抗力較弱者為優先，但3日深夜班機抵達查對身分時，發現有非上述人員在列。

陸委會對此表示，由於首批返台人員名單不符合雙方原先協調的預期，未以上述人士為優先，且出現一名確診病例，雙方須加強協商，及提高防疫工作確實度，確定今明兩天不會有第二批協助載送滯留國人的包機。

然而，有知情人士今天透露，首批人員回台時，陸方未按政府要求將上述人士納入優先名單，並遲至飛機起飛前一刻才提供全英文登機名單，令相關單位無法即時核實，甚至出現返台人員中有未出現在名單上的陸配等中國大陸籍家屬。

海峽交流基金會發言人蔡孟君在今天下午召開的例行新聞發布會表示，海基會已將求助國人名單整理好，有約200名符合政府優先資格，名單已提供給陸委會，作為兩岸溝通協助包機返台優先人員的依據。

海基會提醒，這段期間，海基會持續與台商協會保持聯繫，表達關懷並提供協助，有相關協助和緊急需求的民眾，可撥打海基會24小時緊急服務專線02-2533-9995。（編輯：張淑伶）1090205