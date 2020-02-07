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武漢肺炎吹哨人病逝 WHO向李文亮致敬

最新更新：2020/02/07 18:55

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）首先揭露武漢肺炎疫情的「吹哨人」、醫生李文亮今晨病逝，曾遭中媒指是「散播謠言者」，世界衛生組織（WHO）駐中代表處今天發文致敬，指他是這次共同對抗疫情的象徵。

34歲的李文亮生前是武漢中心醫院眼科醫生，他在2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情大規模爆發前，首先在社群媒體發文提醒，中國媒體卻指他是「散播謠言者」，直到疫情逐漸明朗，中國社會才意識到李文亮是一位「吹哨人」。

相較李文亮試圖示警卻被認為是造謠，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）這次處處為北京護航，讚揚阻止疫情蔓延，「中國體制之有力和中國舉措之有效世所罕見」，以及中國政府「始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情資訊」。

李文亮病逝後，世界衛生組織駐中代表處今天在微博發文，表示他是這次共同對抗疫情的象徵，「我們要繼承他的這種精神。我們向他對他的病人和此次疫情所做的奉獻表示讚賞和敬意。李醫生，我們向您致敬」。

李文亮去世的消息引起成千上萬網友的哀悼，也有人對地方政府先前將李文亮當成「傳謠者」一事感到憤怒，要求官方給出真相。（編輯：郭中翰）1090207

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