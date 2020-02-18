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接回滯留湖北港人 港府暫不考慮用高鐵

最新更新：2020/02/18 12:39

（中央社記者張謙香港18日電）爆發武漢肺炎疫情的郵輪鑽石公主號目前停泊在日本橫濱，香港當局將在明天派包機接回船上的港人，但對於滯留在中國湖北省的港人，目前還沒有撤離方案。

香港行政長官林鄭月娥今天上午答覆記者提問表示，協助港人撤離湖北，政府面臨不少問題，例如當地疫情仍然十分嚴峻、公共運輸停擺、安排交通有困難等，但政府不會放棄撤離滯留在湖北的港人。

對於有人建議藉由高速鐵路把人接回，林鄭月娥說，目前香港的西九龍高鐵站暫時關閉，鐵路也需要另一套衛生設備，所以暫時不會考慮。

港府官員3天前公布，目前約有2200名港人滯留湖北，其中10人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

爆發疫情的鑽石公主號目前停靠在日本橫濱，林鄭月娥說，船上有352名港人。港府預定派兩架包機前往日本，明天接他們返港，但不包括患者。

這項接回港人的方案能否落實，還得視日本方面能否在明天順利完成檢疫。

鑽石公主號上的港人返港後將送往檢疫中心隔離14天。另外，因香港需要隔離的人數日漸增加，港府已選定新界火炭駿洋邨公屋一幢尚未有人進住的大樓作為臨時檢疫中心，但日前附近少數居民表示反對。

林鄭月娥呼籲港人諒解和包容，因香港目前只有4個檢疫中心，容納人數已近飽和，必須徵用其他場地。

港府之前徵用其他處所作為臨時檢疫中心時，也曾遭到部分泛民主派區議員的反對，他們率領部分民眾到場抗議，但反對聲音不大，並未引起社會的廣泛回響。（編輯：曹宇帆）1090218

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