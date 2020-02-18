成都疫情20多天塞車再現 民眾反而高興不抱怨

（中央社台北18日電）武漢肺炎疫情導致中國大小城市人車驟減猶如空城。但成都市交警官方微博昨天發布的一條塞車訊息，在中國網路上被大舉轉載。不同的是，網友們不但沒抱怨，反而視其為城市恢復生機的象徵。

四川新聞網報導，這是成都市為因應疫情，自1月31日起取消市內車輪流限行措施以來，成都交警第一次發出的「堵車提示」。

武漢肺炎疫情持續至今，中國多個城市採取不同程度的封閉管理措施，昔日車水馬龍的街道如今一片寂靜，人車寥寥無幾，成為近20天來中國民眾習以為常的景象。

綜合中國媒體報導，17日上午8時48分，成都市交警透過官方微博發布訊息，指「雙橋子立交（高架道路）至科華立交內側車輛排行較長，行駛速度緩慢，交管部門已採取臨時交通管理措施」。

成都市交警18日透過官方微博發布訊息，指「雙橋子立交（高架道路）至科華立交內側車輛排行較長，行駛速度緩慢，交管部門已採取臨時交通管理措施」。（圖取自微博網頁weibo.com）

根據報導，如果沒有武漢肺炎疫情，近來被刷爆成都人微信朋友圈及微博的訊息，應該是15日降下的「頭皮雪」（細雪）及16日的大太陽。然而，今天在成都人手機裡刷爆的，卻是諸如「天府大道堵車、人南立交堵車、火車南站沒座位」的訊息。

成都近年來塞車情況轉趨嚴重，堵車經常在網路上引起民眾抱怨及責罵。但今天成都交警的塞車提示，反而讓不少成都市民欣喜若狂，還有人留下「早高峰（早上尖峰時間）終於要回來了」、「看起來快熬出頭了」、「重現生機了」等語。

成都商報旗下的紅星新聞發表評論說，成都開始堵車「傳遞出城市的正常運轉，正在給疫情底色下的市民傳遞更多的信心和力量」。

但評論也說，車流量變大，意味著復工、復產的企業在逐步增加。而復工、復產並不意味著防疫的放鬆。戴口罩、勤洗手、做好個人防護，依舊是生活的必須；全面消毒、量體溫、做好企業防疫，務必要落地落實。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090218