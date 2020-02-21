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武漢肺炎疫情燒將開學 勞動部：不排除第二波防疫照顧假
首頁 / 兩岸

來不及發出婚禮請柬 29歲武漢醫生病逝

最新更新：2020/02/21 11:12

（中央社台北21日電）武漢肺炎疫情已奪走許多中國醫護人員生命，近日再傳憾事，武漢市一名29歲醫生彭銀華昨晚病逝，他原本計畫與未婚妻在農曆正月初八步上紅毯，婚禮請柬早已準備好，卻再也發不出去。

綜合環球時報等陸媒報導，武漢市江夏區第一人民醫院/協和江南醫院昨天公告，該院呼吸與危重症醫學科醫生彭銀華在一線感染新冠肺炎，1月25日入住，1月30日病情加重，後送往金銀潭醫院，但因病情惡化搶救無效，於20日21時50分在武漢市金銀潭醫院去世。

彭銀華原本計畫農曆正月初八舉辦婚禮，卻因武漢肺炎疫情而延後，他與未婚妻當時達成「疫情不散，婚期延遲」的共識，當地媒體曾以「呼吸內科醫生彭銀華：延遲婚期上一線」為題報導這位年輕醫生的故事；他的辦公桌抽屜如今還放著沒來得及分發的請柬。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病爆發以來已導致許多中國醫護人員染病殉職，包括首先對疫情提出警示、被稱為「吹哨人」的34歲武漢市中心醫院醫生李文亮，以及50歲的武漢市武昌醫院院長劉智明。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，20日新增武漢肺炎確診病例889例，新增死亡病例118例；自疫情爆發至20日午夜，累計確診7萬5465例，累計死亡2236例。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1090221

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