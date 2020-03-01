疫情掀野生動物走私議題 廣東海關查獲案件最多

武漢肺炎疫情帶動中國對走私野生動物的討論。新京報報導，從2008年到2018年，中國各地海關中，尤以廣東省海關查獲的走私案件最多。圖為2018年5月在廣東省黃埔海關查毒走私象牙製品。（中新社提供）中央社 109年3月1日

（中央社台北1日電）武漢肺炎疫情源頭眾說紛紜，但綜觀近期研究報告，多與「吃野味」相關。疫情也帶動中國對走私野生動物的討論。陸媒報導，在中國各地海關中，尤以廣東省海關查獲的走私案件最多。

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情持續延燒，針對病毒傳播來源，武漢病毒研究所一開始發表研究表示，病毒可能來自蝙蝠；中國華南農業大學後續又發表研究認為，穿山甲估計是病毒的潛在中間宿主。

據陸媒新京報統計，自2008年到2018年，中國共有390起野生動物及其製品的非法走私案件，平均每9天就有人因企圖走私野生動物而被逮。其中又以廣東海關查獲的案件最多。全中國390起走私案件中，廣東獨占104起，占27%。

報導引述學術研究指出，2008年至2018年的野生動物走私高達109類，其中又以獸類與爬行類為大宗。以獸類為例，象牙、熊膽及虎皮是常見的走私商品；而爬行類則以蟒蛇、烏龜及蜘蛛等為主，且主要被走私販售作為另類「寵物」。

報導也揭露中國走私動物交易時的各種「黑話」。例如象牙又稱「白塑料」或「非洲塑料」；虎骨又稱「王骨」；被中國官方列為國家二級保護動物的雄獵隼被稱「棒子」、雌獵隼則是「兔虎」。

報導指出，走私野生動物的利潤驚人，例如從馬來西亞收購一隻穿山甲僅需人民幣數百元，但經轉手運進廣東地區後，售價可達每公斤700多元（約新台幣3011元）。（編輯：賴言曦/張淑伶）1090301