更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情延燒民代願配合不跑攤 非去不可選室外場所
政治

武漢肺炎疫情延燒民代願配合不跑攤 非去不可選室外場所

東京馬拉松大迫傑創日本新紀錄 可望取得東奧出賽資格
運動

東京馬拉松大迫傑創日本新紀錄 可望取得東奧出賽資格

全球暖化莫斯科度過140年最暖冬季 俄國氣象局長直呼罕見
國際

全球暖化莫斯科度過140年最暖冬季 俄國氣象局長直呼罕見

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

武漢監獄單日增233確診病例 監所防疫成焦點

最新更新：2020/03/01 22:04

（中央社台北1日電）中國武漢的監獄及看守所昨天一天內就增加233名武漢肺炎確診病例，使當地在押人員累計確診增至806例。中共武漢市委書記王忠林表示，必須阻斷疫情在特殊場所蔓延。

中新社報導，2月29日，武漢市新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例565例。其中監所在押人員233例；截至29日，武漢現有確診總數2萬7700人，其中監所在押人員806人；累計治癒出院19227人，累計死亡2195人。

2月21日，湖北、山東、浙江3省的5所監獄傳出疫情，共505人確診，監獄是否成為集體感染的溫床受到關注。

5天之後，一名從武漢女子監獄刑滿釋放的武漢肺炎確診女子，被發現居然能在封城的情況下潛至北京，監所防疫再成話題。

報導指出，王忠林29日趕赴武漢市第二看守所、承擔武漢女子監獄患者救治任務的蔡甸區袁家台方艙醫院等地進行調研。

王忠林指出，特殊場所的疫情防控，不僅關乎民警、在押人員的身體健康，也影響著武漢疫情防控大局，千萬不能麻痺大意。

他要求獄方騰出獨立監室給疫情防控期間新收押人員，並嚴格開展核酸檢測；做好疫情防控期間的監所安全管理，並堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。（編輯：張淑伶/邱國強）1090301

延伸閱讀
中共政法委突擊監獄倡戰時紀律 多省採戰時管理湖北山東浙江3省監獄染武漢肺炎 確診505例

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報