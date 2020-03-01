武漢監獄單日增233確診病例 監所防疫成焦點

（中央社台北1日電）中國武漢的監獄及看守所昨天一天內就增加233名武漢肺炎確診病例，使當地在押人員累計確診增至806例。中共武漢市委書記王忠林表示，必須阻斷疫情在特殊場所蔓延。

中新社報導，2月29日，武漢市新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例565例。其中監所在押人員233例；截至29日，武漢現有確診總數2萬7700人，其中監所在押人員806人；累計治癒出院19227人，累計死亡2195人。

2月21日，湖北、山東、浙江3省的5所監獄傳出疫情，共505人確診，監獄是否成為集體感染的溫床受到關注。

5天之後，一名從武漢女子監獄刑滿釋放的武漢肺炎確診女子，被發現居然能在封城的情況下潛至北京，監所防疫再成話題。

報導指出，王忠林29日趕赴武漢市第二看守所、承擔武漢女子監獄患者救治任務的蔡甸區袁家台方艙醫院等地進行調研。

王忠林指出，特殊場所的疫情防控，不僅關乎民警、在押人員的身體健康，也影響著武漢疫情防控大局，千萬不能麻痺大意。

他要求獄方騰出獨立監室給疫情防控期間新收押人員，並嚴格開展核酸檢測；做好疫情防控期間的監所安全管理，並堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。（編輯：張淑伶/邱國強）1090301