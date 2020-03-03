港澳將派包機赴湖北接人 台灣準備好就看陸態度

（中央社記者繆宗翰台北3日電）對於香港、澳門將派遣包機赴湖北接回滯留當地居民，陸委會下午表示，已做好包機、醫療計畫等所有準備，隨時可以出發接回滯留當地的台灣民眾，目前正持續與陸方溝通協調中。

大陸委員會透過書面回應強調，對於滯留中國大陸湖北民眾接返一事，政府秉持「檢疫優先、弱勢優先」目標，與陸方協調溝通優先返回人員名單及相關必要的防疫作為，是基於防疫的整體考量，維護國人健康並保障滯留人員返台的安全。

陸委會重申，中央流行疫情指揮中心先前已對外宣布，政府對第二次包機已做好所有準備，包括華航班機、醫護人員編組、全程防檢疫、醫療支持計畫均已完成整備，隨時可以出發接回民眾，目前正持續與陸方溝通協調中，沒有進一步說明。

另外，媒體上午報導，有滯留湖北的台灣民眾要自費，跨海請台灣律師幫忙打官司，「提告蔡英文政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們有回家權利。」

陸委會下午則表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病），政府依據傳染病防治法第17條規定於1月20日成立中央流行疫情指揮中心，依據疫情的發展情勢，採取各項對應的管理措施。

香港行政長官林鄭月娥上午宣布，港府將於4、5日派出4班包機與17名醫護隨行，前往湖北接載港人，全程採高檢疫標準，人員返港後會接受隔離檢疫14天。

澳門特區政府2月29日也發布新聞稿，表示將派遣包機赴湖北接回滯留當地的澳門居民，雖在登機前無法進行核酸檢測，但仍會事先瞭解乘客是否有發燒、咳嗽及曾接觸確診人士。（編輯：張淑伶）1090303